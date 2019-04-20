إتلاف 7 أطنان من المواد الغذائية والصحية الفاسدة بالقصيم

بريدة : البلاد

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم أمس، مستودعاً عشوائياً داخل أحد الاستراحات بمدينة بريدة، يتم استخدامه لتخزين المواد الغذائية والمواد الصحية.

وكشف الأمانة أن بلدية شرق بريدة باشرت على الفور بإغلاق الموقع، حيث جرى مصادرة جميع محتويات المستودع، الذي يفتقر لأدني متطلبات الاشتراطات الصحية، وإتلاف أكثر من ٧ أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مواد صحية.

وتستكمل أمانة منطقة القصيم الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعية الجميع للإبلاغ عن الملاحظات الصحية على مدار الساعة بالاتصال على الرقم ٩٤٠ .