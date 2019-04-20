المحليات

إتلاف 7 أطنان من المواد الغذائية والصحية الفاسدة بالقصيم

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time15 / شعبان / 1440 هـ      20 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة : البلاد

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم أمس، مستودعاً عشوائياً داخل أحد الاستراحات بمدينة بريدة، يتم استخدامه لتخزين المواد الغذائية والمواد الصحية.

وكشف الأمانة أن بلدية شرق بريدة باشرت على الفور بإغلاق الموقع، حيث جرى مصادرة جميع محتويات المستودع، الذي يفتقر لأدني متطلبات الاشتراطات الصحية، وإتلاف أكثر من ٧ أطنان من المواد الغذائية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مواد صحية.

وتستكمل أمانة منطقة القصيم الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعية الجميع للإبلاغ عن الملاحظات الصحية على مدار الساعة بالاتصال على الرقم ٩٤٠ .

ابراهيم عبد الغفار

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