أمن المنشآت بعسير ينفذ فرضية في شركة نفطية

أبها- البلاد

نفذت قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير بمشاركة الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة أمس الأول، فرضية أمنية مشتركة بإحدى الشركات النفطية.

وتمثلت الفرضية في صد محاولة اقتحام للنقطة المتقدمة بسيارة مفخخة، يستقلها ثلاثة إرهابيين نتج عنها مقتل إثنين منهما، وتفجير الثالث نفسه وإصابة إثنين من أفراد النقطة إصابات من متوسطة إلى كبيرة، حيث تم التعامل مع هذه الحالات في حينه بما يجب، وسبق محاولة الاقتحام هذه قيام طائرة من نوع (فانتوم) بمحاولة القيام بمهمة استطلاعية للموقع تهيئة للهجوم، إلا أنه تمت السيطرة عليها في حينه بقطع الإرسال عليها وإنزالها بسلاح من نوع (درون قن) تم التدريب عليه مسبقاً.

وأوضح المشرف العام على تنفيذ الفرضية المقدّم حاتم القرني، أن الهدف رفع مستوى جاهزية وأداء الجهات الأمنية والخدمية لمواجهة أي تهديد أو حدث طارئ.