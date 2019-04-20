أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية العام في الرياض غدًا

الرياض : البلاد

يستعد (517032) طالباً وطالبةً صباح غدا الأحد ١٦ شعبان ١٤٤٠هـ لدخول قاعات الاختبارات في مدارس تعليم الرياض للمرحلتين المتوسطة والثانوية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ١٤٣٩-١٤٤٠ بعد أن أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض استعداداتها وسخرت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم.

وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عن تمنياته للطلاب والطالبات التوفيق، مؤكداً أن الإدارة أتمت استعداداتها لضمان سير الاختبارات في جو محفّز وحيوي، موجها الإدارات ومكاتب التعليم برفع الجاهزية الكاملة خلال فترة الاختبارات النهائية وإنجاز كافة المهام الكفيلة بتوفير الأجواء الملائمة لأداء الاختبارات.

وشدد الوهيبي على أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات داخل الأسرة ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم خلال هذه الفترة ومعرفة أوقات خروجهم من الاختبار ومتابعة عودتهم للمنازل.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام أن الاختبارات ستبدأ عند الساعة 7 صباحًا للمدارس النهارية، والساعة 4 عصرًا للمدارس الليلية، فيما حُددت الاستراحة بين الفترتين بـ (30 ) دقيقة، مؤكداً أهمية التقيّد بالتعليمات والقواعد والضوابط المنظمة للاختبارات واللوائح التقويمية ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها من الجميع.

ودعا قادة المدارس إلى الاطلاع على الأدلة والآليات واللوائح المعنية بأنظمة وقواعد الاختبارات والتقويم المستمر، واعتماد قوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية لمواد المرحلتين المتوسطة والثانوية النهارية والليلية وإعداد أسئلة الاختبارات وفق ما ورد فيها، وأنه يُمكن الحصول على نسخ من الأدلة عبر بوابة تعليم الرياض- مركز الوثائق على الرابط http://cutt.us/8xyJn, متمنياً التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

وخاطبت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مشغلي المقاصف المدرسية ومتعهدي النقل بأهمية الإعداد الجيد والمسبق لأعمال التغذية المدرسية والنقل قبل بدء الاختبارات.