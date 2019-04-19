5طرق لقصص إنستجرام في تعزيز علامتك التجارية

محمد عمر – البلاد

أصبحت منصة إنستجرام مؤخرًا إحدى منصات التواصل الاجتماعي المهمة، التي تسعى الكثير من الأنشطة التجارية إلى استخدامها بطرق أكثر احترافية؛ من أجل الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين، واستهدافهم بالرسائل التسويقية المناسبة لاهتماماتهم، وتشجيعهم على التفاعل باستمرار مع المحتوى الذي يقومون بنشره عليها.

ولكن هناك ما هو أكثر من مجرد النشر المعتاد للصور ومقاطع الفيديو كل أسبوع، حيث تُعد قصص إنستاجرام ميزة مهمة يمكن استخدامها بشكل احترافي لزيادة معدل التفاعل مع علامتك التجارية، وفي النهاية الاستحواذ على عملاء جدد. تشير التقارير إلى أن نشر المحتوى عبر ميزة القصص سيكون هو السمة الأساسية في منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2019، حيث إن المشاركات عبر القصص تنمو بمعدل 15 مرة أسرع من المشاركات المستندة إلى خلاصات الأخبار؛ بسبب وجود أكثر من مليار مستخدم لهذه الميزة على فيسبوك، وإنستاجرام وواتساب، وسناب شات، وبالنسبة للشركات التي تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى عملائها؛ فإن هذا يوفر فرصًا جديدة لها، بالرغم من وجود بعض التحديات.

تُمثل القصص منصة أخرى تتطلب المزيد من الانتباه والمتابعة، وربما لا تكون هذه الأخبار شيئًا مُرحبًا به من قبل الشركات التجارية، التي تبذل مجهودات كبيرة بالفعل لإدارة المحتوى عبر قنوات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، حيث إن القصص تتطلب مزيجًا من مقاطع الفيديو، والصور، والتصاميم الاحترافية، ولكن من الصعب تجاهل قوة تأثيرها، والعائد المحتمل من الاستثمار فيها، وبعبارة أخرى: قد لا يكون استخدام القصص خيارًا للأنشطة التجارية، بل أصبح مطلبًا أساسيًا.

فيما يلي 5 طرق لاستخدام قصص إنستجرام باحترافية من أجل تعزيز علامتك التجارية:

1- تشجيع التفاعل، وردود فعل الجمهور:

يمكن أن تكون قصص إنستجرام طريقة رائعة للحصول على تعليقات العملاء والأفكار، وتقييم المشاعر حول المنتجات والخدمات، وكذلك الأفكار الجديدة التي ترغب في اختبارها.

تشمل الطرق البسيطة والفعالة للقيام بذلك استخدام ميزات الاستطلاعات، وميزة “طرح سؤال Ask Question”. والتي تمكنك من الحصول على فهم أفضل لما يحبه جمهورك، وما لا يحبه، ويمكنك التخطيط لمحتوى حسابات التواصل الاجتماعي من خلال الإجابات التي قد تحصل عليها.

2- تصميم قوالب للقصص مخصصة لعلامتك التجارية:

تذكر أن إنستجرام هي منصة التواصل الاجتماعي التي تعتمد على المحتوى البصري في المقام الأول – سواء في خلاصة الأخبار، أو في القصص – لذلك حافظ على علامتك التجارية متسقة داخل القصص باستخدام قوالب مخصصة؛ لإبهار المتابعين، وتشجيعهم على التفاعل.

توفر منصات التصميم مثل: Canva طريقة سهلة لإنشاء هذه القوالب، ثم بعد ذلك قم بإضافة ميزات القصص المعتادة مثل: صور GIF، والوسوم Hashtags، واستطلاعات الرأي عليها، حيث إن استخدام قالب مخصص لعلامتك التجارية سيُظهر قصصك بمظهر احترافي ومتميز، وسط المنافسين.

3- تنويع المحتوى المُقدم:

من المهم أن تفكر في نوع المحتوى الذي يُلائم جمهور علامتك التجارية، ولابد أن تعمل على تنويع المحتوى المُقدم، مثل: المسابقات، واللقطات التي تكون من وراء الكواليس، والتعاون مع المؤثرين، أو الموظفين؛ للتحدث حول تطوير المنتجات، والميزات الجديدة.