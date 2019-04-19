وزير الداخلية يشرف تخريج القوات الخاصة للأمن والحماية وطلاب جامعة نايف

الرياض -واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مساء أمس الأول حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة القوات الخاصة للأمن والحماية، وذلك في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض .

وكان في استقبال سمو وزير الداخلية لدى وصوله مقر الحفل مدير الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج وأركانات الكلية.

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي ، ثم استعرض حرس الشرف. وبعد أن أخذ سموه مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى مدير كلية الملك فهد الأمنية كلمة مؤكدا أن الكلية تأخذ بتطورات العصر ومستجداته وتستشعر فيها عظيم المسؤولية والأمانة في إعداد وتخريج أجيال واعية تدين بالولاء والطاعة لقيادتها وبصدق الانتماء لوطنها وتتمتع بالقيم والمهارات والمعارف التي تعينها على تأدية أدوارها الأمنية بكل كفاءة واقتدار .

وبين أن عدد الخريجين بلغ 1176 خريجاً من الدفعة الأولى لطلبة القوات الخاصة للأمن والحماية.

إثر ذلك ألقى قائد طابور العرض العسكري الخريج عبدالرحمن بن سالم السلمي كلمة الخريجين ثم أعلنت النتيجة العامة للدورة، حيث كرم سموه أوائل الخريجين والسرايا الفائزة برايات التفوق.

من جهة أخرى رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مساء أمس الأول حفل تخريج 418 طالباً وطالبة من كليات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وذلك في مقر الجامعة بالرياض. وبدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان كلمة الجامعة موضحا أن الجامعة أسهمت منذ تأسيسها بتخريج أكثر من 7000 خريج من حملة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، وتدريبِ ما يزيد على 35000 من منسوبي الأجهزةِ الأمنيةِ العربية وتجاوزتْ إصداراتها 650 إصداراً متخصصاً في المجالات الأمنية.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلماً وثائقياً عن الجامعة، وعرضاً عن استراتيجية الجامعة 2019 – 2023 م ثم ألقت الخريجة الدكتورة شعاع بنت هندي بن حميد كلمة الخريجين والخريجات عقب ذلك أعلن وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدإلاله بن محمد المعيوف النتيجة العامة للخريجين ، ثم كرم سموه أوائل الخريجين .