هل المستقبل للروبوت ؟

القاهرة – أحمد عباس

قامت شركة امريكية منذ ايام بنشر فيديو وعدة صور لعدد من الروبوتات، أحدها يقوم بسحب سيارة نقل ثقيلة واخر يقوم باداء حركات من رياضة الباركور ويقوم بتحميل وتخزين الصناديق الثقيلة وشركة اخرى قامت بنشر فيديو يتضمن عمليه جراحيه لقشرة ثمرة عنب!

في ظل التطور السريع في تطبيقات الذكاء الصناعي تنمو المخاوف المضطردة من ان في القريب العاجل سوف يتم الاستغناء عن الأيدي العاملة البشرية في مقابل الروبوت الألي للقيام بالمهام اليومية العادية ولن يقتصر الأمر على مجرد الأعمال ذات الصفات العادية ولكن سوف يتدخل الروبوت ذو الذكاء الأصطناعي في شتى مناحي الحياة فمن الممكن ان تكون العمليات الجراحية الدقيقة من اداء روبوت مخصص لذلك.

و بالطبع لم يقتصر التفكير البشري في تطبيقات الذكاء الصناعي والروبوت على مجرد مناحي الحياة العادية فقد قام الجيش الأمريكي و الجيش الروسي باظهار بعض من تطبيقات الروبوت ذو الصفات الحربيه مما ينذر بأن حروب المستقبل لن تكون مثل ما سبقها من الحروب.