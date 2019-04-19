تويتر تستحوذ على تطبيق مشاركة النصوص المميزة Highly

محمد عمر – البلاد

استحوذت شركة تويتر على تطبيق مشاركة النصوص المميزة، “هايلي” Highly، الذي يُعتقد أن الفريق المطور له قد يساعد الشركة في إنشاء نسختها الخاصة من التطبيق أو تطوير طرق أخرى لاستخراج أفضل المحتوى من مواقع الويب ثم نشرها على موقع تويتر.

وأعلن عن الاستحواذ الرئيس التنفيذي لشركة Highly، أندرو كورتر، في منشور على موقع “ميديوم” Medium، حيث قال: “سينضم فريق Highly إلى تويتر للمساعدة في خدمة المحادثات العامة”. وأضاف: “أصبحت تطبيقات Highly مجانيةً الآن، وسيتم إيقاف بعض التطبيقات. لا يمكننا التعليق على الخطط المستقبلية”.

وقال كورتر: إن تطبيقي Crowd Control، و Highly Teams أصبحا مجانيين، ولن يحتاج المشتركون الحاليون إلى تجديد الاشتراك. أما تطبيقا Highly لنظامي “آي أو إس” iOS و Highly لبرنامج “سلاك” Slack فسوف يتم إيقافهما اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26 نيسان/ أبريل الجاري.

ومن جانبها، أكدت شركة تويتر لموقع “تك كرنتش” TechCrunch التقني، استحواذها على فريق Highly. ونقل الموقع عن المتحدث باسم الشركة قوله: “نحن متحمسون للترحيب بفريق Highly في تويتر. سوف تسرع خبرتهم منتجاتنا وتصميم تفكيرنا بشأن جعل تويتر أكثر تحادثية”.

يُشار إلى أن تطبيق Highly، الذي أُسس في عام 2014، يُستخدم في مشاركة النقاط البارزة في مواقع الويب على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتحويل ما يُحدد من نصوص على المواقع إلى صورة ثم نشرها على تويتر مع رابط إلى الموقع الأصلي حيث توجد النصوص.