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تعليم الرياض تُعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time14 / شعبان / 1440 هـ      19 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي 1440/1439هـ

وأوضحت الوزارة أن الاستعلام عن حركةالنقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج نور عبر الرابط https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx ، ‬ كما سيكون الاستعلام عن الإداريين والإداريات عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط ‪https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/default.aspx

‏وذكرت الإدارة أن النسبة العامة لنقل شاغلي الوظائف التعليميه بلغت 23٪ ‏فيما بلغت النسبة العامة لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين 18٪.

ابراهيم عبد الغفار

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