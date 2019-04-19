تعليم الرياض تُعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية

الرياض : البلاد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي 1440/1439هـ

وأوضحت الوزارة أن الاستعلام عن حركةالنقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج نور عبر الرابط https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx ، ‬ كما سيكون الاستعلام عن الإداريين والإداريات عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط ‪https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/default.aspx

‏وذكرت الإدارة أن النسبة العامة لنقل شاغلي الوظائف التعليميه بلغت 23٪ ‏فيما بلغت النسبة العامة لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين 18٪.