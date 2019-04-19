تعليم الرياض تُعلن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية

الرياض : البلاد
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات للعام الدراسي 1440/1439هـ
وأوضحت الوزارة أن الاستعلام عن حركةالنقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق برنامج نور عبر الرابط https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx ، كما سيكون الاستعلام عن الإداريين والإداريات عن طريق بوابة الرياض التعليمية عبر الرابط https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Pages/default.aspx
وذكرت الإدارة أن النسبة العامة لنقل شاغلي الوظائف التعليميه بلغت 23٪ فيما بلغت النسبة العامة لشاغلي الوظائف الإدارية المنقولين 18٪.