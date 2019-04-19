المحليات

المملكة تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان والصومال

كتبه صحيفة البلادaccess_time14 / شعبان / 1440 هـ      19 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوخستان جنوب غرب باكستان، والهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى الجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

صحيفة البلاد

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