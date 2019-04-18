نائب أمير منطقة مكة يدشن مركز ثول للتطريز

جدة : ولاء بارحيم

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مركز ثول للتطريز شمال محافظة جدة اليوم (الخميس) والذي نفذ بالشراكة بين جامعة كاوست و شركة نسما القابضة ، واستمع سموه لشرح عن أهداف المشروع الرامية لتوفير فرص عمل للنساء.

كما تفقد سموه خلال زيارته لثول عدداً من المشاريع التعليمية والمكونة من 7 مدارس نموذجية للبنين والبنات لجميع المراحل الدراسية ، بالإضافة إلى مشاريع الشؤون الإسلامية والمكونة من 5 مساجد موزعة في الأحياء تستوعب 2700 مصل .

وكذلك المشاريع الصحية والتي تشمل عيادات تخصصية للقلب و النساء والولادة

وكذلك الأطفال و الأنف والأذن والحنجرة والجلدية والمسالك البولية و أمراض العيون

و 7وحدات غسيل كلى و الأشعة والمختبر و الطوارئ و العمليات الصغرى و سكن للممرضين والممرضات و مصلى .

كما زار سموه المركز الحضاري الذي تم تنفيذه بالتعاون بين جامعة كاوست وأرامكو

واستمع سموه لشرح عن مكوناته من ملاعب رياضية و مسطحات خضراء و مواقع للتنزه

و قاعة مناسبات تتسع لـ700 شخص

وكذلك متحف و مكتبة و سوق تراثي من 20 متجراً و مواقف تتسع لـ600 مركبة .