نائب أمير منطقة مكة يدشن مركز ثول للتطريز

جدة : ولاء بارحيم
دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مركز ثول للتطريز شمال محافظة جدة اليوم (الخميس) والذي نفذ بالشراكة بين جامعة كاوست و شركة نسما القابضة ، واستمع سموه لشرح عن أهداف المشروع الرامية لتوفير فرص عمل للنساء.
كما تفقد سموه خلال زيارته لثول عدداً من المشاريع التعليمية والمكونة من 7 مدارس نموذجية للبنين والبنات لجميع المراحل الدراسية ، بالإضافة إلى مشاريع الشؤون الإسلامية والمكونة من 5 مساجد موزعة في الأحياء تستوعب 2700 مصل .
وكذلك المشاريع الصحية والتي تشمل عيادات تخصصية للقلب و النساء والولادة
وكذلك الأطفال و الأنف والأذن والحنجرة والجلدية والمسالك البولية و أمراض العيون
و 7وحدات غسيل كلى و الأشعة والمختبر و الطوارئ و العمليات الصغرى و سكن للممرضين والممرضات و مصلى .
كما زار سموه المركز الحضاري الذي تم تنفيذه بالتعاون بين جامعة كاوست وأرامكو
واستمع سموه لشرح عن مكوناته من ملاعب رياضية و مسطحات خضراء و مواقع للتنزه
و قاعة مناسبات تتسع لـ700 شخص
وكذلك متحف و مكتبة و سوق تراثي من 20 متجراً و مواقف تتسع لـ600 مركبة .