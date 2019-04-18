مقتل 29 شخصاً بحادث حافلة سياحية في البرتغال

البلاد : وكالات

لقي 29 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 27 آخرون في حادث حافلة سياحية بجزيرة ماديرا البرتغالية مساء أمس (الأربعاء).

وقال فيليب سوسا رئيس بلدية بلدة كانيكو الساحلية للصحافيين، إن الحافلة انقلبت في منطقة سكنية بالبلدة. وظهرت الحافلة في لقطات تلفزيونية على ضفة قريبة من طريق ضيق وحولها رجال الإنقاذ.

وأضاف رئيس البلدية لتلفزيون (إس.آي.سي) “لا أجد كلمات لوصف ما حدث”، مشيراً إلى أن السياح الذين كانوا في الحافلة كلهم ألمان لكن الحافلة ربما صدمت بعض المارة.

وقال الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو لتلفزيون (إس.آي.سي) إن بعض الضحايا من ماديرا لكن معظمهم ألمان.