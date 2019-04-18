مصرع 52 مسلحًا من بوكو حرام بهجوم في نيجيريا

نجامينا : وكالات

لقي 52 مسلحًا من جماعة بوكو حرام الإرهابية مصرعهم خلال مشاركتهم في هجوم على قوة متعددة الجنسيات في شمال شرق نيجيريا أمس.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري العقيد آزيم بيرماندوا إن جنديين تشاديين قتلا وأصيب 11 جنديًا في الهجوم الذي شنته بوكو حرام واستهدف قوة العمل المشتركة التي تتألف من جنود من تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا، وتم نشرها في نيجيريا لمقاتلة الجماعة الإرهابية.

وأضاف بيرماندوا “قتل 52 عنصرًا من بوكو حرام، واستعادت القوات التشادية عربة مجهزة بأسلحة ثقيلة وبعض الأسلحة الخفيفة”.