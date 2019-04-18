“التجارة” تضبط 42 مليون قطعة مخالفة خلال 2018

البلاد : متابعات

أكد وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك المهندس عمر السحيباني، تلقى 417 ألف بلاغ في عام 2018 م من مصادر استقبال بلاغات المستهلكين المتعددة (تطبيق بلاغ تجاري – مركز اتصال 1900 – وسائل التواصل الاجتماعي – بريد إلكتروني – محادثة فورية)، كاشفًا عن ضبط نحو 42 مليون قطعة مخالفة بقيمة تتجاوز 909 ملايين ريال خلال 2018 م عبر الجولات التفتيشية التي تجاوزت 373 ألفًا و 869 جولة، فيما نظمت الوزارة 194 حملة لاستدعاء المركبات للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة والمواصفات السعودية فيما قامت بـ 36 حملة لاستدعاء العديد من السلع المنتجة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات السعودية في ذات العام.

وقال خلال الجلسة الخامسة بالمنتدى السعودي لسلامة المنتجات التي عقدت اليوم بعنوان “رقابة السوق .. أفضل الممارسات و تقييم المخاطر”: إن الوزارة حجبت 63 حسابًا مخالف من مواقع وحسابات شخصية في مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2018 م وكذلك أوقفت 61 عضوية حساب “معروف” في العام نفسه و مباشرة أكثر من 15 ألف بلاغ في عام 2018 م.

وأوضح أن رحلة ضبط المنتج المخالف تبدأ باستقبال البلاغ او الشكوى، ودراسة الحالة، والبحث والتحري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، و ضبط المنتج المخالف، وسماع الأقوال، وإعداد المحاضر والتقارير، وإحالة القضية إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن آلية الضبط الاستباقية تتمثل في الجولات الرقابية المستهدفة والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لافتًا إلى أن معايير اختيار القطاعات المستهدفة في الجولات التفتيشية تتمثل في تقييم المخاطر وأهمية وأثر المنتج على المستهلك و التنسيق مع الجهات التشريعية.