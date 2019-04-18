آل الشيخ: عودة المعلمين والإداريين جميعاً بعد عيد الأضحى

جدة – البلاد ، ابها – مرعي عسيري

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ امس، أنه وجّه بتعديل التقويم الدراسي؛ لتكون عودة المعلمين والإداريين جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال آل الشيخ مغرّداً عبر حسابه في «تويتر» أمس (الأربعاء): “عملاً بما يُحقق المصلحة ويُسهم في تعزيز الرضا الوظيفي لزملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، فقد وجهتُ بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك، وجدولتها بما ينسجمُ مع مهام عملهم”.

ومن المقرر وفق التقويم الدراسي الذي اعتمدته وزارة التعليم في خطتها السابقة أن تكون نهاية العام الدراسي في 27 /8 /1440هـ تليها مباشرة اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات، وتغلق المدارس أبوابها لتعاود فتحها للإداريين والإداريات في شهر القعدة المقبل للوقوف على جاهزية المدارس قبل الانطلاقة الفعلية للدراسة بوقت كاف ثم عودة المعلمين والمعلمات المقررة في 18 ذي القعدة من عام 1440هـ استعداد للعام الدراسي القادم المقرر في 2 /1 /1441هـ.

وأثارت تغريدة الوزير جدل في الأوساط التعليمية بين مرحبين بالقرار ومتضجرين من المساواة بين فئات الإداريين والإداريات وفئات المعلمين والمعلمات الممارسين لمهنة التدريس في المعاهد والمدارس في مراحل التعليم العام (رياض أطفال، وابتدائي، ومتوسط، وثانوي) دون ذكر المدارس الأهلية ومنسوبي ومنسوبات الجامعات واحقيتهم في الإجازة التي أعلنها الوزير في تغريدته.

وجدد منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم مطالباهم لاسيما في الإداريات في الجامعات مطالبين بالمساواة وإلغاء دوام رمضان وفي الجانب الاخر كانت المطالب تركز على حركة النقل الداخلي والخارجي والترقيات والتعييبنات للخريجين والخريجات.

وتحولت تغريدة الوزير إلى مساحة شاسعة للثناء وتصميم عبارات الشكر للوزير آل الشيخ على قراره من قبل منسوبي وزارة التعليم، إذ أن البعض استبق تعديل الوزارة في التقويم الدراسي على موقعها ليتم تصاميم لجداول متعددة عن التقويم حسب التوجيه الجديد بتعديله.

أنشطة منهجية

شكر وزير التعليم على هذا التوجيه المتضمن تعديل التقويم الدراسي وعودة المعلمين والإداريين جميعاً بعد عيد الأضحى المبارك وبالتالي لدينا الوقت الجيد لاستغلال هذا الوقت، لدينا خطط شامله للأنشطة المنهجية منها دورات للطلاب دراسة صيفية لثانويات المقررات تفعيل اندية الحي برامج بشراكات مجتمعية رحلات طلابية وكشفية لمناطق المملكة والاستفادة من برامج بيت الطالب والزملاء في النشاط الطلابي.

سعد الجوني مدير عام التعليم بمنطقة عسير

صقل المواهب

نهاية كل عام دراسي لدينا خطط تنشيطية للطلاب بما يعود عليهم بالنفع وهي اختيارية لصقل مواهب الطلاب وتتنوع ما بين ثقافيه ورياضيه وكشفيه وتبادل زيارات مع مناطق تعليميه بهدف الاطلاع على معالم الوطن. وهذا ما يحرص عليه وزير التعليم والطلاب شغفون بالأنشطة وهناك قدرات إبداعية وبعضهم يؤثر على الآخر وفقهم الله جميعاً.

منصور عسيري مدير تعليم محايل عسير

استثمار الإجازة

نقدر توجيه وزير التعليم الدكتور حمد ال الشيخ فهو الحريص على منسوبي ومنسوبات التعليم كافة وتعليماته دائما في مصلحة الطلاب والطالبات ورعايتهم وتفعيل الأنشطة واستثمار الإجازة بتفعيل البرامج وفتح مجال الشراكة لخدمة المجتمعية التي تعود بالنفع على الطلاب والطالبات والمجتمع .

إبراهيم كدوان مدير تعليم رجال

شراكات مجتمعية

الإجازة فرصة سانحة لتفعيل البرامج الثقافية والرياضية وهذا ما نحرص عليه في كل عام، إذ نكثف برامج الرحلات لزيارة معالم الوطن وتفعيل شركات مجتمعية وهناك برامج كشفية إلى جانب المشاركة مع الهيئة الوطنية للسياحة واندية الحي لتنفيذ الخطط الفاعلة والمفيدة.

خالد بن فهد الشهري مدير إدارة النشاط الطلابي في عسير

فعاليات الصيف

وقت الإجازة المدرسية طويل لكن مستثمر بالبرامج والأنشطة المتنوعة التي تتزامن مع فعاليات الصيف التي تشارك فيها إدارات التعليم لإبراز أنشطة الطلاب ومواهبهم المتعددة، وتحظى بدعم وشراكات مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وإلكترونيه.

محمد مانع مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم منطقة عسير

استقطاب المبدعين

نقدر حرص وزير التعليم على اهتمامه بمنسوبي ومنسوبات التعليم وتهيئة كافة السبل لراحتهم وتلمس مطالبهم، وابارك لطلابنا والمعلمين والمعلمات في كافة المراحل هذه الإجازة التي نتطلع لهم الاستفادة من كافة برامجها.

نحن في جامعة لدينا أنشطة طلابية مختلفة وفتح المجال لمشاركة الجامعات الأخرى، لاستثمار الإجازة بما يعود بالنفع على الجميع بالفائدة، كما أن نادي ابها الأدبي هيأ مكتبته للطلاب وغيرهم ويسعى من خلال برامجه على استقطاب المبدعين للمشاركة في مجالات الشعر والقصة والكتابة.

احمد آل مريع عميد كلية خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد ورئيس نادي ابها الأدبي