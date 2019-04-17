8.5 مليار دولار حجم سوق الأمن والسلامة

جدة – عبدالهادي المالكي

اختتم معرض “إنترسك السعودية 2019″ فعالياته وشارك فيه 111 شركة متخصصة من 20 دولة ، والذي يستهدف أكبر سوق للأمن التجاري والسلامة من الحرائق في الشرق الأوسط،، كما يستهدف خدمة سكان المنطقة الغربية البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، بما في ذلك الحجاج والمعتمرين على مدار العام ومنشآت النفط والغاز والمطارات والموانئ البحرية والفعاليات الكثيرة التي تجري في جميع أنحاء المملكة.”

وذكر تقريرأن إجمالي الإنفاق على الأمن التجاري في المملكة وأمن المعلومات والحماية المادية والمحيطية والسلامة من الحرائق يساوي 8.5 مليار دولار أمريكي في عام 2018، بزيادة 5 % عن العام السابق.

وبحلول عام 2025، ستبلغ قيمة السوق 14.4 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بمزيج من الاستثمارات المتزايدة في البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وإستقرار أسعار النفط وخطط التنويع الإقتصادي المستمرة للحكومة.

وفقاً للشركة يحتفظ الأمن التجاري بـ (838 مليون دولار أمريكي)، والحماية من الحرائق بـ (273 مليون دولار أمريكي) والحماية المادية والمحيطية بـ (198 مليون دولار أمريكي).

وبمشاركة دولية بنسبة 69 في المائة، وأكثر من 500 علامة تجارية، وبرنامج توعية لمدة ثلاثة أيام، يأتي إنترسك السعودية تلبية للطلب المتزايد على منصة متكاملة توفر بوابة وصول إلى واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في العالم.

وقال زهور صديق نائب الرئيس لشركة الحارثي للمعارض أن السلامة والأمن مكانة عالية على أجندة رؤية 2030 ، وهناك إحتياجات دائمة لمنتجات السلامة والحماية من الحرائق والإبتكارات المصاحبة لها في هذا الحدث”.

يذكر أن المعرض يقام تحت رعاية وزارة الداخلية وبدعم من المديرية العامة للدفاع المدني ، ويغطي مجموعة المنتجات الرئيسية مثل الأمن التجاري، أمن المعلومات، الأمن المحيطي والأمن المادي، الأمن الداخلي والشرطة، الإطفاء والإنقاذ، السلامة والصحة.