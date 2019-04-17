وزارة الإعلام تناقش التحول الرقمي العالمي

البلاد : واس

نظمت وزارة الإعلام ممثلةً بوكالة الوزارة للإعلام الداخلي بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، اليوم، ورشة عمل بعنوان “التحول العالمي الرقمي”، قدمتها شركة آرنست آند يونغ، بحضور معالي رئيس هيئة وكالة الأنباء السعودية، ورؤساء مجالس إدارات الصحف السعودية، والمدراء العامون، ورؤساء تحرير الصحف السعودية، والمستشار المشرف على الإعلام الداخلي بوزارة الإعلام، وذلك في مقر هيئة الصحفيين السعوديين بالرياض.

وناقش المتحدثان، وهما : المسؤول عن قطاع الإعلام في أفريقيا والهند والشرق الأوسط بشركة آرنست آند يونغ / أشيش بيرواني، والخبيرُ في مجال الإعلام / آلان فيرفمان، ناقشا عدةَ محاور ضمن العنوان الرئيس لورشة العمل (التحول العالمي الرقمي)، وشملت التحول من الطباعة والنشر التقليدي إلى الرقمية، حيث استعرض المتحدثان الوضع الحالي لقطاع الطباعة، والقوى التي تسهم في توجيه القيمة في الوقت الراهن، وخارطة الطريق لتحقيق النجاح، والمنهجية المقترحة للتحول إلى الإعلام الرقمي.

وأشار المتحدثان إلى أن النجاح في هذا المجال يتطلب عقد الشراكات بين صناع المحتوى والمسوقين ومالكي المنصات.

وتطرق المتحدثان إلى خارطة طريق لقطاع الطباعة في المملكة وتتضمن إطلاق القيمة، والتركيز على العملاء، وتحقيق الانتشار، وتمكين المجتمعات ذات القيمة، ثم تحقيق الأرباح والعوائد، مؤكدين أن التحول الرقمي لا يغير المبادئ الأساسية للعمل الصحفي، بل بالعمل على صناعة المحتوى الجيد، وإيجاد منصات عمل أكثر وصولًا وتفاعلًا، واستهداف الفئات المجتمعية، والتسويق.

واستعرض المتحدثان عددًا من التجارب العالمية الناجحة لشركات إعلامية نجحت في عملية التحول الرقمي من خلال التوسع في صنع المحتوى وإيجاد المنصات المتخصصة والموجهة لجمهور مخصص باستخدام الأساليب والتطبيقات الرقمية.

وخلص المتحدثان في ختام ورشة العمل إلى الخطوات المستقبلية التي ينبغي على الجميع العمل عليها لمواكبة ثورة المعلومات والتحول الرقمي ومنها “تحديد استراتيجية ورؤية العمل، وتحديد عمليات التشخيص والتحليل ( تحديد الفرص لإطلاق القيمة وغيرها )، وتحديد قائمة المبادرات الرقمية ( مخطط الوسائط الاجتماعية، ومخطط التطبيقات وغيرها )، وإعداد خارطة الطريق التشغيلية ومجالات الكفاءة والفاعلية، وإعداد خارطة الطريق الكاملة والخطة التنفيذية”