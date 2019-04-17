اليمن.. مقتل وإصابة 90 حوثيا في هجوم “فاشل” بالضالع

البلاد : متابعات

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، مقتل وإصابة 90 حوثيا، أثناء هجوم “فاشل” على مواقع الجيش في جبهة “حمك” غربي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن المليشيا الحوثية حاولت، خلال الهجوم، قطع الخط العام في “سوق الخميس” جنوب مديرية النادرة، والخط الفرعي في قرية “ذو الرخام” بمديرية بعدان، غربي جبهة حمك.

وأشارت إلى أن قوات الجيش، وبإسناد من المقاومة الوطنية، تمكنت من إحباط محاولات المليشيا الانقلابية، وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت المعارك عن مقتل 70 من عناصر مليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، وجرح 20 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها .