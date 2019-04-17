النيابة تنشر تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام

جدة – مهند قحطان

دعت النيابة العامة أمس على حسابها في تويتر المواطنين والمقيمين ليكونوا واعين بأحكام لائحة المحافظة على الذوق العام وعقوباتها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٠٤/ ٠٨/١٤٤٠هـ، ونشرت النيابة إنفوغرافيك يبين أحكام اللائحة.

وتضمنت اللائحة:

الذوق العام:

مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

الواجبات التي ترتبها اللائحة تجاه جميع مرتادي الأماكن العامة.

وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة عدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي او لباس غير محتشم او ارتداء زي او لباس يحمل صورا او اشكالا او علامات او عبارات تسئ الى للذوق العام.

حظر الكتابة او الرسم او ما في حكمهما على جدران مكان عام او أي من مكوناته او موجوداته او أي من وسائل النقل مالم يكن مرخصا بذلك من الجهة النظامية.

عدم السماح في الأماكن العامة بأي قول او فعل فيه إيذاء لمرتاديها او اضرار بهم او يؤدي الى اخافتهم او تعريضهم للخطر.

الجهات المعنية بتطبيق احكام اللائحة

جهات الضبط الإداري

الأماكن العامة

مجانا او بمقابل

الأسواق والمجمعات التجارية

الفنادق والمطاعم والمقاهي

المتاحف والمسارح ودور السينما

الملاعب ودور العرض

المنشأت الطبية والتعليمية

الحدائق والمنتزهات والأندية

الطرق والممرات والشواطئ

وسائل النقل المختلفة والمعارض ونحو ذلك.

العقوبات المترتبة على مخالفة أي من الاحكام الواردة في اللائحة.

غرامة مالية تصل الى 5000 ريال

مضاعفة مقدر الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الاولى.