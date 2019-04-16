65 مبادرة لجمعية (تطوير) بالقصيم

بريدة- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة أمس رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتطوير وتنمية العمل التطوعي بالمنطقة “تطوير” المهندس فهد العجاجي ، وأعضاء المجلس, بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق.

واستعرض المدير التنفيذي للجمعية علي النغيمشي, أبرز إنجازات الجمعية، والخدمات التي تقدمها عبر 390 برنامجاً، و 65 مبادرةً يستفيد منها 130419 مستفيداً في أنحاء المنطقة كافة.

وقال النغيمشي: “إن الجمعية تقدم خدماتها عبر عدة مجالات تشمل المركز التطوعي, وتطوير البنية, والدراسات والأبحاث , والتدريب والتطوع الخيري ، من خلال تبني المشاريع المستدامة والمنهجية العالية في العمل , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ومتابعته وتشجيعه الدائم لخدمة القطاع الاجتماعي بالمنطقة.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم, بما تحظى به الجمعيات الأهلية من دعم ورعاية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتحقيق الأهداف وقطف النتائج الملموسة من الخدمات المقدمة عبرها , منوهاً بالجهود المبذولة لتعزيز وتطوير العمل التطوعي التي حث عليها الدين، تحقيقاً للأهداف الإنسانية من خلال البذل والعطاء ونشر الألفة بين الناس والتعاون.

وقدم سموه شكره لأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية على جهودهم في تطوير وتنمية العمل التطوعي, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.