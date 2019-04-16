واتساب يضيف ميزة جديدة للتخلص من خاصية مزعجة

البلاد : متابعات

يعتزم تطبيق واتساب للمحادثات الفورية، اضافة خدمة جديدة تتيح للمستخدمين “إخفاء” المحادثات غير المرغوب بها بشكل أسهل.

ووفقا لموقع “وابيتا إنفو”، تتضمن النسخة الجديدة من “واتساب” خدمة “تجاهل المحادثات الأرشيفية”، التي لن تضع المحادثات التي تم وضعها على “الصامت” أو تمت أرشفتها، في أعلى المحادثات، عندما تصل رسالة جديدة منها.

ويتيح “واتساب” للمستخدم أرشفة المحادثات غير المرغوب فيها، لكنها تقع على رأس قائمة المحادثات عندما تصل رسالة جديدة منها، وهو الأمر الذي سيتغير في التحديث الجديد.

ويستطيع المستخدم مستقبلا إبقاء المحادثات الأرشيفية على وضعها، حتى إن وصلت رسالة جديدة في المحادثة، وذلك بتفعيل خدمة “تجاهل المحادثات المؤرشفة”.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق نفس الخاصية على المحادثات التي يتم وضعها على “الصامت”، والتي تعود للمقدمة عند وصول رسائل جديدة.