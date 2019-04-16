نائب أمير مكة يستعرض تطوير العمل الاقتصادي

جدة – واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، على أعمال لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس المنطقة ، ومخرجات ورشة العمل الخاصة بتطوير بيئة الأعمال “تحديات وحلول”.

جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة ، تخلله استعراض للاتفاقيات المقترحة مع بعض الجهات الحكومية في المنطقة ، بهدف تطوير الاستثمار ، ودور لجنة التنمية الاقتصادية خلال منتدى منطقة مكة في نسختيه الأولى والثانية.

وتطرق الاجتماع إلى أعمال اللجنة التي تشمل دراسة تطوير العمل الاقتصادي بالمنطقة ، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت ، وأساليب تذليل التحديات التي تؤثر على نمو الاستثمارات والصناعات ، ووضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة.

وناقش الاجتماع الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.