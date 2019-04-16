فيصل بن نواف يكرم الداعمين لبيت الجوف بالجنادرية

سكاكا- واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف أن ما قدمه رجال الأعمال وبعض الجهات في المنطقة من دعم ومساندة لبناء بيت الجوف في الجنادرية يدعو للفخر والاعتزاز بأبناء ورجال المنطقة ومواقفهم المشرفة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري, ورئيس وفد المنطقة للجنادرية الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي, ورجال الأعمال الذين أسهموا في تشييد مبنى الجوف في الجنادرية، الذي تكرّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بافتتاحه والتجول فيه , حيث تسلم رجال الأعمال شهادات الشكر والتقدير من سمو أمير منطقة الجوف نظير دعمهم.

من جهتهم أكد رجال الأعمال خلال اللقاء استعدادهم للإسهام في التنمية بالمنطقة في شتى المجالات, وهو جزء من واجبهم تجاه وطنهم ومنطقتهم، منوهين بجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه للنهوض بالتنمية في المنطقة ومحافظاتها. من جانبه أعرب الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي رئيس وفد الجوف للجنادرية عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على جهودهما ودعمهما لبيت الجوف في الجنادرية الذي يقدّم العروض والمشاركات المتنوعة عن تاريخ المنطقة وموروثها الشعبي.