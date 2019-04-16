بنك معلوماتي لمبادرات 2030 بجامعة أم القرى

مكة المكرمة : واس

كشف مدير مكتب إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية بجامعة أم القرى الدكتور إيهاب عبد الرحيم مليباري، عن عزمهم استحداث بنك معلوماتي نوعي في مجالات بحثية وتعليمية مختلفة، لمواكبة مبادرات وزارة التعليم المحققة لرؤية 2030.

وأضاف الدكتور مليباري، أن الجامعة تتسم بموقعها الجغرافي كونها تقع في منطقة مكة المكرمة بالإضافة لما تمتاز به من معاهد بحثية متنوعة عدة معنية بالحج والعمرة، والأبحاث الطبية، والهندسية، والاستشارات، بالإضافة إلى الاقتصاد المعرفي، جاء ذلك خلال ورشة “صناع المبادرات” على هامش ملتقى “جامعتي خطوات واثقة نحو الرؤية ” نظمها المكتب أمس بفندق فور بوينت بالنسيم في مكة المكرمة.

وأبان نائب المشرف على المكتب الدكتور فيصل بارويس، أن ” الورشة تأتي لتأهيل ضابطي الاتصال في الجهات والكليات على كيفية كتابة المبادرة وتثقيفهم بنشر ثقافة المبادرات لمنسوبي جهاتهم”، منوها بأن العمل قائم على عدد من برامج الرؤية، ومن ضمنها “برنامج تنمية القدرات البشرية”.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من منسقي كليات وعمادات وإدارات جامعة أم القرى، وتضمنت تعريف لدور المكتب في إدارة الخطط الإستراتيجية للجامعة، إضافة إلى تعريف المشاركين بكيفية انبثاق المبادرات من برامج رؤية المملكة، والاستدامة والتشغيل الذاتي بما يتوافق مع الرؤية، كما تم تقديم شرح تفصيلي حول كيفية التقديم على المبادرات عن طريق المكتب.