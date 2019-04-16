اكتمال الاستعدادات لانطلاق مؤتمر القطاع المالي

الرياض ــ البلاد

اكمل شركاء برنامج تطوير القطاع المالي، والممثلون في كل من وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، جميع التحضيرات اللوجيستية والفنية لبدء أعمال الدورة الأولى من “مؤتمر القطاع المالي”، الذي ينطلق تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، في الفترة من 24 الى 25 أبريل الجاري بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

وقال عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية عضو اللجنة الإشرافية للمؤتمر خالد الحمود، خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة امس “الاثنين” أن المؤتمر يستهدف استقطاب نحو (2000) مشارك ممن يمثلون قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، وممثلين من القطاعين العام والخاص المحلي والدولي، بما في ذلك المؤسسات الدولية، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية المعروفة عالمياً، ووكالات التصنيف الدولية، والخبراء والمتخصصين في شؤون المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين،

مشيراَ إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في الوقت الراهن يأتي بعد إطلاق “برنامج تطوير القطاع المالي”، أحد البرامج التنفيذية لــ “رؤية المملكة 2030″، منوهاً بأهمية هذا المؤتمر في إبراز صورة المملكة كأكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط، كونه يجمع الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي السعودي لحوار مثمر متعدد الأبعاد تحت سقف واحد.