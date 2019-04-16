أمير عسير يقف على احتياجات المجاردة

أبها – مرعي عسيري

يواصل أمير منطقة عسير الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة, مؤكداً أن هذه الجولات تأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين ، عضده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – للقيام بتلمس احتياجات المواطنين في أماكنهم وزيارتهم ، وتفقد أحوالهم ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن جولاته لكافة محافظات ومراكز المنطقة مستمرة ولن تتوقف بإذن الله – وذلك من أجل الوقوف على ما يقدم للأهالي في تلك المحافظات ومتابعة كل ما يعود عليهم بالخير والفائدة.

ووصل سموه لمحافظة المجاردة للوقوف على احتياجات الأهالي الخدمية ومتابعة سير الأعمال في الإدارات الحكومية والمجالس المحلية والبلدية ومناقشة حاجة المحافظة ومراكزها إلى تغطية شاملة لخدمات الاتصالات والانترنت واحتياج مركز ثربان وأحد ثربان إلى بلدية تخدم المركزين لتخفيف العبء على بلدية المحافظة حتى تستطيع البلدية الوفاء بالتزاماتها لتقديم الخدمات المطلوبة, وكذلك شمول المحافظة والمراكز بمشروع شبكة الصرف الصحي, ومناقشة طلب رفع فئة البلدية وجذب المستثمرين للمحافظة, فيما وجه سموه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع الطرق المتعثرة بالمحافظة .

كما أكد بأنه يجري تنفيذ مشاريع 25 قرية تخدم 15 ألف نسمة بخدمات الجيل الرابع ضمن مشاريع النطاق العريض والمستهدف استكماله نهاية 2020 .

من جانب آخر التقى أمير المنطقة المواطنين والمواطنات وشرف حفل الأهالي .