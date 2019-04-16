أرامكو تستحوذ على 17 % من هيونداي أويل الكورية

سيول ــ رويترز

أعلنت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، الشركة القابضة لمجموعة بناء السفن في كوريا الجنوبية، عن توقيع اتفاق لبيع حصة في وحدة تكرير النفط إلى شركة أرامكو السعودية. وقالت الشركة الكورية، في بيان نقلته وكالة “يونهاب” للأنباء، إنها وقعت عقد بيع 41.66 مليون سهم تمثل 17% من رأسمال هيونداي أويل بنك، مقابل صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.

وأشارت إلى أنه بموجب الصفقة، تمتلك شركة النفط السعودية خيارًا للحصول على حصة 2.9% أخرى في شركة هيونداي أويل بنك. كما نوهت إلى أنه من المتوقع أن تساعد الصفقة في تمويل عملية شراء هيونداي للصناعات الثقيلة لشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية.

ووقعت الشركتان في يناير الماضي، على صفقة وافقت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة بموجبها، على بيع 19.9% من حصة هيونداي أويل بنك، مقابل 1.8 تريليون وون لشركة أرامكو السعودية.

وبعد تنفيذ الصفقة ستكون أرامكو ثاني أكبر مساهم في هيونداي أويل بنك تليها شركة هيونداي موتور بنسبة 4.3%. وتحتفظ هيونداي للصناعات الثقيلة بحصة 74.1%. وتعد أرامكو حاليًا أكبر مساهم في شركة أس-أويل، إحدى شركات تكرير النفط الكبرى في كوريا.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين حسن الناصر، إن اتفاقية الشراء ترسخ علاقات الشراكة الاستراتيجية مع كوريا الجنوبية، التي تعتبر من أبرز الدول الصناعية ومن بين البلدان الأكبر اقتصادًا في العالم، كما أن لديها أحد أهم أسواق الطاقة. وأشار الناصر إلى أن أرامكو حرصت على مدى العقود الماضية أن تكون شريكا تجاريًا أساسًا لكوريا الجنوبية، وأن استثمار أرامكو بشراء حصة في مصفاة شركة هيونداي أويل بنك يعزز هذه الشراكة الاستراتيجية ويرسّخ آفاق النمو وسيكون مفيدًا للطرفين بإذن الله.