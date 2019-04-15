وزير الداخلية يرعى ختام التمرين التعبوي لقوى الأمن

بقيق- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، أمس الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي ” وطن 89 ” الذي شارك فيه 13 قطاعاً أمنياً من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر التمرين في بقيق صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على التمرين التعبوي المشترك ” وطن 89 ” الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وقائد قوات أمن المنشآت اللواء مظلي حامد بن رابع الطويرقي.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم استعرض سمو وزير الداخلية القوات المشاركة بالتمرين.

بعد ذلك تجول سموه في مركز القيادة والسيطرة، واستمع لشرح موجز عن مرافق المركز .

إثر ذلك توجه سمو وزير الداخلية للمنصة الرئيسة للحفل، لتبدأ فقرات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على التمرين التعبوي المشترك ” وطن 89 ” كلمة رحب في مستهلها بالأمير عبدالعزيز بن سعود.

وقال معاليه :” يرعى سموكم اليوم حفل اختتام فعاليات التمرين التعبوي المشترك لقوى الأمن الداخلي في نسخته الثالثة (وطن 89)، الذي حظي بمتابعة مستمرة ودعم غير محدود من سموكم، وأقيم في هذا الصرح التدريبي المميز الذي أضافته وزارة الداخلية إلى منظومة مؤسساتها التدريبية ضمن خططها الهادفة إلى استمرارية تطوير التدريب للارتقاء بمستوى أداء منسوبيها للقيام بمهامهم باحترافية عالية لحفظ الأمن وحماية مقدرات ومكتسبات الوطن”.

وأضاف معاليه :” أمضى رجال قوات الأمن الداخلي المشاركين في هذا التمرين عدة أسابيع في هذا الموقع، كانت حافلة بتنوع التدريب العملياتي بشقي القيادة والسيطرة والفرضيات الميدانية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية والفنية وما صاحبها من أنشطة ومنافسات أسهمت في إيجاد بيئة خصبة للتواصل وتلاقح الأفكار مما حقق مستوى أعلى في التنسيق والأداء الميداني المشترك”.

وبين معاليه أن إقامة هذه النسخة من التمرين في المنطقة الشرقية تأتي بعد أن أقيمت النسخة الأولى في منطقة الحدود الشمالية، والثانية في منطقة المدينة المنورة بهدف تنويع التطبيقات الميدانية المشتركة وفقًا لاختلاف التضاريس إذ أضيف لفرضيات التمرين ولأول مرة تطبيقات بحرية من خلال سيناريو متكامل يحاكي الواقع للتعامل مع الحالات الأمنية حتى في حال امتدادها إلى الداخل.

ورفع معالي الفريق أول سعيد القحطاني في ختام كلمته الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على دعمهما ومساندتهما للقطاعات الأمنية.

بعد ذلك بدأت الفرضيات النهائية للتمرين التعبوي المشترك الثالث لقطاعات قوى الأمن الداخلي ” وطن 89 ” ، التي اشتملت على تطبيقات أمنية ميدانية في البحر والبر والجو، وعكست المستوى الذي وصلت إليه قدرات قطاعات قوى الأمن الداخلي في التصدي للعناصر الإرهابية والإمكانات التي تمتلكها لآداء مهامها في أي مكان .

ومن ثم كرم سمو وزير الداخلية المميزين في التمرين والرعاة المشاركين.