مناقشة تطوير خدمات التغذية والنقل المدرسي

الرياض – البلاد

‫دشن الدكتور نامي بن مفرج الجهني وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية، اللقاء السابع لمديري خدمات الطلاب في ادارات التعليم بالمناطق والمحافظات والذي تستضيفه تعليم الرياض لمدة ثلاثة أيام ، بحضور الأستاذ حمد بن الوهيبي، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، والأستاذ سامي السعيد مدير عام خدمات الطلاب والدكتور حمدان بن مانع العمري مساعد المدير العام للشؤون المدرسية في تعليم الرياض والأستاذة البندري القريني مديرة خدمات الطلاب، وعدد من القيادات التعليمية والتربوية، ويناقش اللقاء تنمية الشراكات لتطوير الخدمات الطلابية ، كما يشهد عددا من ورش العمل المصاحبة.

‫وقال الدكتور نامي الجهني وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية إن لقاء خدمات الطلاب السابع يهتم بعدة محاور تهتم بخدمة الطالب والطالبة ، أهمها: التغذية المدرسية والنقل المدرسي، فوطننا أعطانا الكثير وطلابنا يستحقون منا الكثير، ونحن في خدمتهم”. مؤكدا أن توجيهات وزير التعليم ونائبه أن يخرج اللقاء بتوصيات تصب في مصلحة الطلاب والطالبات وخدمتهم، فدعم الوزارة غير محدود، ولديها همم عالية مثل جبل طويق، تستطيع ذلك.

وأضاف الدكتور الجهني: نسعى من خلال اللقاء السابع لمديري خدمات الطلاب في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات إلى إيجاد مسمى جديدا للمقاصف. لا نريد مسمى “مقصف”، الذي ارتبط بصورة ذهنية غير جيدة في عقولنا، ونعمل مع شركة تطوير نقل على خطة أكثر نضجا وفاعلية وأكثر خدمة لأبنائنا الطلاب، وستقدم الوزارة كل التسهيلات. من جانبه أكد حمد بن ناصر الوهيبي المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أهمية مخرجات اللقاء في إيجاد خدمات نقل وتغذية ملائمة للطلاب والطالبات والتكامل بين الإدارات التعليمية المعنية والجهات الأخرى.