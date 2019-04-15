حرس الحدود ينقذ راكباً أمريكياً في البحر الأحمر

جدة : البلاد

تمكنت سفينة حرس الحدود “فرسان” من إخلاء راكب أمريكي تعرض لنزيف معوي وارتجاف في القلب، من على متن سفينة ركاب سياحية في مياه البحر الأحمر، وهي في طريقها إلى ميناء العقبة قادمة من صلالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني, أنه في إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين ( للعام 1979 ) واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود ممثلة في عمليات البحث والإنقاذ، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) بحرس الحدود أمس رسالة إلكترونية تتضمن وجود حالة مرضية لأحد الركاب من الجنسية الأمريكية، يبلغ من العمر 77 عاماً، يعاني من نزيف معوي على متن سفينة الركاب السياحية ( SEVEN SEAS NAVIGATOR ) ترفع علم جزر باهاماس جنوب ميناء جازان.

وبين أنه تم تحليل المعلومات وتحديد موقع السفينة، وتكليف سفن وزوارق حرس الحدود لتقديم المساعدة اللازمة وإخلاء المريض، بعد تحديد نقطة التقاء بين السفينتين، كما قام مركز التنسيق بجدة بإجراء التواصل عبر الاتصال الفضائي مع مدير طوارئ جدة، وطبيب السفينة لإعطاء النصائح والإرشادات الطبية لحين وصول السفينة لنقطة الالتقاء وإخلاء المريض.

وأكد المقدم القريني أنه جرى إخلاء المريض برفقة زوجته، ونقله إلى ميناء جازان، والتنسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لإنهاء اجراءات المريض بعد نقل الحالة بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بمنطقة جازان لاستكمال الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة، كما واصلت السفينة رحلتها.