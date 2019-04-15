اندلاع حريق هائل في كاتدرائية نوتردام في باريس

باريس : وكالات

اندلع حريق هائل بكاتدرائية نوتردام في باريس، مساء الاثنين، مما أدى إلى انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون ألغى خطاباً موجهاً للفرنسيين بسبب الحريق.

وكتبت رئيسة البلدية على «تويتر»: «حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام في باريس»، مضيفة أن «فرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران».

وعرض التلفزيون الفرنسي صوراً تظهر فيها نيران كثيفة تنبعث من الكاتدرائية التاريخية في فرنسا.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أن «عملية كبرى جارية»، مشيراً إلى أن الحريق «مرتبط على الأرجح» بأعمال ترميم الصرح الشهير.

وقال متحدث باسم بلدية المدينة على «تويتر»، إنه يجري إخلاء المنطقة.

وذكر متحدث باسم الكاتدرائية أن الحريق اندلع قرابة الساعة (16:50 ت.غ).

والتهمت ألسنة النيران جزءًا من سقف الكاتدرائية التي يزورها نحو 13 مليون سائح كل عام، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه «من المؤسف مشاهدة الحريق» الذي اندلع في الكاتدرائية، فيما أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن «الكاتدرائية تشكل رمزاً لفرنسا وجزءًا من ثقافتنا الأوروبية».