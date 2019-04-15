النفط يتراجع إلى 71.44 دولار

البلاد : متابعات

تراجعت أسعار النفط اليوم بعد أن بلغ خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوياته في خمسة أشهر في الجلسة السابقة، مع توجه أنظار المستثمرين نحو إشارات متباينة للمعروض العالمي.

وبحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.44 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتا أو 0.2 بالمئة عن سعر الإغلاق السابق، بعد أن بلغ يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 12 نوفمبر عند 71.87 دولار.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.63 دولار للبرميل بانخفاض 26 سنتا أو 0.4 بالمئة عن سعر التسوية السابقة.

وقال فيرندرا شوهان محلل النفط لدى إنرجي أسبكتس في سنغافورة “أتوقع أن يتم تداول النفط داخل نطاق ضيق نسبيا حول 70 دولارا في الوقت الراهن”.

وتجتمع أوبك وحلفاؤها في يونيو لاتخاذ قرار بشأن مواصلة كبح الإمدادات. وتخفض أوبك وروسيا وحلفاء آخرون الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير ولمدة ستة أشهر.