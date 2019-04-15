المالكي: التحالف أسقط 11 طائرة مسيرة حوثية في سيئون

قال ان الميليشيات الحوثية ارتكبت 3364 خرقا منذ اتفاق ستوكهولم

البلاد : متابعات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه تم إسقاط 11 طائرة حوثية مسيرة كانت تحاول استهداف مجلس النواب خلال انعقاده في سيئون.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحفي ، اليوم الاثنين، أن الحوثيين يخزنون طائرات “درون” قرب أحياء مأهولة في صنعاء ويضعون منصاتها في المناطق السكنية”.

وأشار إلى أن صعدة وعمران لا تزالان منطقة تخزين صواريخ باليستية

وأكد أن الميليشيات الحوثية انقلبت على اتفاق ستوكهولم، وارتكبت 3364 خرقا منذ الاتفاق.

وقال المالكي “نواجه تهديد القوارب المفخخة للملاحة في البحر الأحمر”

مشيرا إلى أن التحالف استطاع تحييد خطر الصواريخ الباليستية.

وأضاف “نعمل على تحييد القوارب السريعة المفخخة التي تهدد باب المندب”.

وأكد أن “كافة الموانئ اليمنية تعمل بكل طاقتها الاستيعابية بجهود التحالف، وتم التصريح لـ 24 سفينة تحمل مواد غذائية وطبية”.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تعمل على عرقلة حركة السفن التجارية.

وأضاف “نسهل دخول السلع الحيوية عبر الموانئ اليمنية بسرعة ودون أي استثناء”.