القيصر يستعد لجولته في السعودية ويبدأها من جدة

البلاد : مهند قحطان

يستعد قيصر الأغنية العربية الفنان كاظم الساهر لبدء جولته السعودية بإحياء عدد من الحفلات ، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للثقافة والممثلة باللجنة الفنية.

ويبدأ القيصر جولته الغنائية من جدة وتحديداً في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث يحيي أولى حفلاته يوم الخميس ١٨ ابريل، لينتقل بعدها إلى الخبر بالمنطقة الشرقية، ويقيم حفله الثاني في الظهران اكسبو يوم الجمعة ١٩ ابريل، ثم يختتم جولته الغنائية في العاصمة الرياض بالصالات الخضراء يوم السبت ٢٠ ابريل.

يذكر أن موعد طرح وبيع التذاكر لحفل جدة قد بدأ يوم الثلاثاء ٩ ابريل في جميع فروع فيرجن ميجا ستور، او عن طريق الموقع الالكتروني.