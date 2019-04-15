الزكاة والدخل تستثني إحدى الفئات من القيمة المضافة

الرياض – واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل استثناء الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية، ويتقاضون مكافآت ومبالغ، إذا تم تعيينهم كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، من ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة في بيان :عليه لن يكون لزاماً على هؤلاء الأعضاء التسجيل لأغراض ضريبة لقيمة المضافة، أو فرضها أو إصدار فواتير ضريبية بما يخص قيامهم بمهامهم الوظيفية كأعضاء مجالس إدارات.

وأشارت الهيئة الى قيامها بإعادة دراسة مدى خضوع المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات الحكومية، أو المعينين كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة لضريبة القيمة المضافة.

وتابعت: “أن ذلك يأتي من منطلق العمل المستمر لمراجعة المواد النظامية ذات العلاقة لأغراض التأكد من إدارة النظام الضريبي بالكفاءة المطلوبة، وفي ضوء الأحكام التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.

ولفتت الهيئة إلى أنها خلصت بعد مراجعة هذه المسألة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنها ليسوا مستقلين تماماً عن الشركة التي يقومون بتمثيلها؛ وبالتالي لا يعدون أشخاصاً خاضعين للضريبة عند القيام بواجباتهم وفق هذه الصفة.

وأشارت، إلى أنه بناء على نتائج الدراسة فإنه بدءاً من 1 يناير 2018م – تاريخ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة – فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطه بصفته عضو مجلس إدارة في شركة أو هيئة حكومية، أو إذا تم تعيينه كعضو في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، لا يعتبر بأنه شخص خاضع للضريبة عند قيامه بتلك الأنشطة.