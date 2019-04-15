أمير مكة يفتتح معرض “سكني إكسبو جدة 2019”

جدة : واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة اليوم ،”معرض سكني إكسبو جدة 2019″، والذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية ، للمساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020 ، وإلى 70% بحلول 2030، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل ، والمشرف العام على الصندوق خالد بن محمد العمودي ، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 24 من أبريل الجاري في أرض الفعاليات المقابلة للردسي مول بجدة.

واطلع سموه، على مايقدمه المعرض من باقةً متنوعةً من الحلول والمنتجات التمويلية التي تلائم رغبات وإمكانيات شرائح المستفيدين كافة، كالمتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص، والعديد ممن لم يكن باستطاعتهم سابقاً الحصول على التمويل العقاري.

عقب ذلك قام سمو أمير منطقة مكة المكرمة ، بعد الانتهاء من الجولة المقررة للمعرض ، بتسليم وحدات من “الإسكان التنموي”، لعدد من المستفيدين، وهي إحدى مبادرات وزارة الاسكان، لمستفيدي الضمان ومن في حكمهم ، لتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم.

ويستهدف المعرض، مستفيدي قوائم انتظار وزارة الإسكان والصندوق العقاري ، وتيسير رحلة تملكهم للمسكن الأول ، إضافة إلى تسهيل القروض العقارية للمستفيدين من خلال جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين ، وعقاريين ، ومقاولين ، وجهات حكومية ، ومؤسسات تمويلية ، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد.

ويترجم المعرض توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –لتوفير السكن المناسب للمواطنين وفق خطط الدولة في برنامج الإسكان 2020 ، ورؤية المملكة 2030، من خلال تعدد الحلول التمويلية والبرامج المساعدة في تسريع تملك المواطنين لمنازلهم ، وتحقيق رغباتهم بالحصول على المسكن اللائق.

ويتيح المعرض للمستفيدين الذين اقتربت أعمارهم من سن التقاعد أو تجاوزت 50 عامًا الاستفادة من برنامج “الدفعة المقدمة للمدنيين”، حيث يسهل عليهم الحصول على المسكن عبر تقديم قرض حسن بحد أقصى 140,000 ريال لتغطية الدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة العقار ، بالإضافة الى دعم نسبة أرباح التمويل العقاري.

ويأتي معرض “سكني إكسبو جدة 2019” في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية على توفير كافة الحلول التمويلية للمستفيدين ، وتقليص قائمة الانتظار والمقدرة وخدمتهم جميعاً بنهاية 2020، ويهدف الصندوق خلال العام الجاري منح 100,000 موافقة فورية.

يذكر أن معرض “سكني إكسبو جدة 2019” بعد ماحققه من نجاح في نسختيه الماضيه في كل من : الرياض والظهران، حيث بلغت طلبات التمويل العقاري المقدمة في المعرضين أكثر من 20 ألف طلب تمويلي، يتزامن مع إعلان الصندوق بتوقيع 80,951 عقد تمويلي منذ بداية تحوله للنظام الجديد وحتى مارس الماضي من العام الجاري، كما يمكن للعسكرين المسجلين على قوائم الانتظار في المنطقة الغربية ، الاستفادة من مبادرة “دعم القروض السكنية للعسكريين في الخدمة”، وهي إحدى مبادرات برنامج الإسكان 2020، وجاءت لتسهيل حصول منسوبي القطاعات العسكرية على السكن عبر تقديم قرض حسن بحد أقصى 140 ألف ريال ، إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج “القرض العقاري” من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف كحد أقصى.

ومن الخدمات التى يقدمها المعرض “المستشار العقاري”، وهي خدمة تهدف إلى إثراء تجربة المواطن ، وتقوم على عمل تحليل شامل لحالة المستفيدين الائتمانية بعد تقديم المستندات المطلوبة منهم من قبل فريق متخصص ، لمساعدتهم على معرفة الحلول التمويلية العقارية المتوفرة لهم لدى الجهات التمويلية قبل توجهم إليها، وهو ما يسهل عليهم اتخاذ قراراتهم المناسبة لتملك مسكنهم الأول.

ويمكن للمستفيدين الالتقاء بالمطورين والمقاولين والممولين والجهات المعنية بتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمسكن، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على “التمويل السكني المدعوم.