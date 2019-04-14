الإقتصاد

“هدف”: الخامس من كل شهر ميلادي موعد الصرف لمستفيدي «حافز»

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time9 / شعبان / 1440 هـ      14 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن تحديد اليوم الخامس من كل شهر ميلادي موعداً للصرف للمستفيدين من برنامج حافز البحث عن عمل وبرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل بدلاً من التاريخ الهجري الحالي، على أن يتم صرف أولى الدفعات الشهرية بالموعد الجديد عن شهر أبريل الحالي في اليوم الخامس من مايو المقبل.

وأوضح “هدف” أن تغيير موعد الصرف للمستفيدين، يأتي تماشياً مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والاعانات والمعاشات الحكومية.

وأكد في هذا السياق، عدم تأثر عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين بتغير موعد الصرف، طالما أن شروط الأهلية لازالت متوفرة لديهم.

ابراهيم عبد الغفار

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *