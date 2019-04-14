سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند مستوى 9055 نقطة

البلاد : واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 32.63 نقطة ليقفل عند مستوى 9055.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 91 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تشب, الدريس, اكسا التعاونية, اسمنت تبوك, وأسواق عبدالله العثيم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسيج, الباحة, البلاد, الخبير ريت, والعقارية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.22% و 5.92% .

فيما كانت أسهم شركات الخضري, التصنيع، كيان السعودية, الإنماء, ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, الراجحي, الإنماء, تشب، والتصنيع هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 15.18 نقطة ليقفل عند مستوى 3642.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 89 ألف سهم تقاسمتها 207 صفقات.