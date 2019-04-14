الرياضة

زيدان يعد بتغييرات في ريال مدريد نهاية الموسم

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time9 / شعبان / 1440 هـ      14 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مجددا أن صفوف الفريق ستشهد تغييرات في نهاية  الموسم الحالي مشيرا إلى أن “العديد من اللاعبين يمكنهم جلب السيولة المالية للنادي”.

وقال زيدان إن الفريق يضم لاعبين متميزين حاليا ويمكن الاستفادة ماليا منهم”.

وأضاف زيدان ، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد قبل مباراة فريقه غدا الاثنين أمام ليجانيس في الدوري الإسباني ، : “إيسكو لاعب مهم ، وأنا أحبه. سنرى ما سنفعله في الموسم المقبل. تعلمون ما هو تفكيري بالنسبة لإيسكو ولاعبين آخرين”.

وأوضح : “كل اللاعبين المتواجدين بالفريق لهم أهمية ويتمتعون بمستويات جيدة.

ولكننا سنجري تغييرات في صفوف الفريق بعد نهاية الموسم. ستكشف كل الأمور”.

ابراهيم عبد الغفار

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