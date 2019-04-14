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خادم الحرمين يستقبل رئيس اندونيسيا

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time9 / شعبان / 1440 هـ      14 أبريل 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بفخامته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى رئيس جمهورية إندونيسيا سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح فخامة الرئيس الإندونيسي، أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له.

ابراهيم عبد الغفار

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