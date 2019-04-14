بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في فنلندا

هلسينكي : وكالات

فتحت مراكز الاقتراع في فنلندا أبوابها اليوم للتصويت من أجل انتخاب البرلمان المؤلف من 200 مقعد ، حيث يتم تحديد تشكيل الحكومة المقبلة وفقا لأداء الأحزاب الرئيسية.

وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض سوف يصبح أكبر حزب.

ويحق لنحو 5ر4 مليون شخص التصويت في الانتخابات.

وقال مسؤولو الانتخابات إن نحو 36% منهم قد أدلوا بالفعل بأصواتهم من خلال الاقتراع غيابيًا.

ومن المقرر أن يتم فرز أوراق التصويت الغيابي اليوم ، مع إعلان نتائجه بعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع في الثامنة مساء (1700 بتوقيت جرينتش).