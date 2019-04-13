كوريا الشمالية تعين رئيسا جديدا للدولة

بيونغ يانغ ــ وكالات

أقرت الجمعية الشعبية العليا في كوريا الشمالية، تعيين تشو ريونج هاي، الذي تفرض عليه الولايات المتحدة عقوبات لانتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان، رئيسا جديدا للدولة، بدلا من كيم يونج نام، الرئيس الذي يتمتع بشكل أساسي بمهام فخرية، منذ أكثر من عشرين عاماً.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: إن كيم البالغ 91 عاماً، هو إحدى الشخصيات الكورية الشمالية التي بقيت في منصبها لأطول فترة زمنية.

وشارك في عام 2018 في أحداث دولية عدة، بينها القمم التاريخية مع الرؤساء الأمريكي والصيني والكوري الجنوبي، كما حضر الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.

وولد “تشو”، الذي يعد الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في عام 1950، ما يشير إلى تغييرات في الأجيال على رأس الدولة الكورية الشمالية.

يشار إلى أن الرئيس الجديد، هو أحد القادة الكوريين الشماليين الثلاثة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة في أواخر عام 2018 عقوبات؛ لدورهم على رأس “أقسام تنفذ باسم النظام رقابة دولة قاسية وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات أخرى؛ بهدف قمع السكان والسيطرة عليهم”.

من ناحية أخرى، انتخب كيم يونج شول الذي يحظى بثقة كيم جونج أون ومسؤولين آخرين شاركوا في القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في هانوي في أواخر فبراير، أعضاء في لجنة شؤون الدولة، التي تعد الهيئة الأولى في الدولة الكورية الشمالية، وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم جونغ أون انتخب رئيساً لهذه اللجنة.

وأكد كيم جونج أون، هذا الأسبوع، أن بيونج يانج ستعرف كيف تتصدى لآثار العقوبات الدولية، في أول تعليق له منذ فشل المحادثات بشأن نزع الأسلحة النووية في هانوي.