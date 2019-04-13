تصعيد حوثي بالحديدة.. والجيش اليمني يحبط هجومًا بتعز

الحديدة ــ وكالات

واصلت مليشيا الحوثي الإنقلابية تصعيدها العسكري في محافظة الحديدة غرب البلاد، حيث شنت هجمات مختلفة على مواقع ألوية العمالقة، فيما أحبطت قوات الجيش اليمني تسللاً للمليشيا في تعز.

وقالت ألوية العمالقة، في بيان: إن مواقعها في منطقة “الفازة” بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة تعرضت لهجوم مكثف من قبل الإنقلابيين.

ووفقا للبيان، فقد تمكنت قوات العمالقة من التصدي للهجوم المباغت الذي شنته المليشيا الحوثية بعدد من القذائف والأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وأشار البيان إلى اندلاع مواجهات عنيفة بعد قيام مجاميع تابعة لمليشيا الحوثي بقصف مواقع العمالقة بقذائف مدفعية الهاون وقذائف بي 10، ومحاولة التسلل إلى المواقع بمنطقة الفازة، حيث تم التصدي لها وتكبيدها قتلى وجرحى.

وفي محافظة تعز، أحبطت قوات الجيش اليمني، في الساعات الأولى من فجر أمس الجمعة، هجوما لمليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، غربي المدينة.

وقال الجيش اليمني: إنه أحبط هجوما على قوات منطقتي “الأكمة العليا” و”حذران” غربي المدينة، بعد مواجهات، انتهت بفرار عناصر المليشيا بعد مقتل وإصابة عدد منهم.