البرلمان العربي يطالب بمواجهة عدوان إيران على اليمن

البلاد : متابعات

طالب رئيس البرلمان العربي ، مشعل السلمي، السبت، بإجراءات عاجلة وعملية لحماية أطفال اليمن من جرائم الحوثيين.

وقال السلمي، في أول اجتماع للبرلمان اليمني منذ انقلاب الحوثيين يعقد في مدينة سيئون: “نطالب المجتمع الدولي بمواجهة العدوان الإيراني السافر على اليمن” وفقا لـ”العربية”.

كذلك، طالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة بتسمية الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة.

انطلقت، السبت، الجلسة الأولى للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.

وبدأت عملية انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية بمشاركة 141 نائباً، حيث تم اختيار سلطان البركاني رئيساً للبرلمان بالإجماع