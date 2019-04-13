الأمن المصري يحبط عملية إرهابية جنوب سيناء

القاهرة ــ وكالات

أعلن الجيش المصري، مقتل اثنين من الإرهابيين، وإصابة 3 من أفراد قوات الأمن، أثناء محاولة عناصر مسلحة استهداف حاجز أمني بمنطقة عيون موسى في جنوب سيناء.

وبحسب بيان للجيش المصري نجحت قوات الأمن في إحباط الهجوم الإرهابي، الذي استهدف كمين عيون موسى الأمني، وتمكنت من التصدي للعناصر الإرهابية.

وأورد البيان: “حاولت العناصر الإرهابية في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك.

وبادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية، وتبادلت إطلاق النيران معهم، مما أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين، عثر بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان معدا لاستهداف قوة نقطة التفتيش”.

وأضاف بيان الجيش المصري: “تمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه وإبطال مفعوله”.