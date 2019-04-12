حضور سعودي بارز في “مؤتمر كبار الرؤساء التنفيذيين” بالبحرين

البلاد : متابعات

يكرم “مؤتمر وجوائز كبار الرؤساء التنفيذيين” الذي انطلق أمس في البحرين، الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود، رئيس مجلس الإدارة بشركة المصافي العربية السعودية (ساركو)، والمهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي السابق للشركة السعودية للكهرباء، الذي اختير من ضمن المكرمين في المؤتمر للدور القيادي البارز الذي اضطلع به خلال ترؤسه للشركة ولمسيرته القيادية المتميزة، في المؤتمر، الذي تنظمه وتستضيفه مجموعة “جي إف إتش” المالية في البحرين.

ويهدف هذا المؤتمر السنوي إلى جمع رواد الأعمال من المنطقة مع نظرائهم من مختلف دول العالم إلى بحث قضايا هامة يرغب الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط ببحثها في ظل التحولات السريعة التي تشهدها المنطقة؛ بهدف تحقيق النمو المستدام والنجاح في المستقبل.

ويشارك في المؤتمر، نخبة من كبار المتحدثين وأعضاء التحكيم على مستوى العالم. من بينهم وناصر بن سليمان الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، وعدد من الرؤساء التنفيذيين البارزين محلياً وإقليمياً وعالمياً وسيبحثون خلال جلسات المؤتمر عدداً من الموضوعات الهامة، التي تحدد معالم اقتصاديات المنطقة في الوقت الراهن، ومن بينها: “مستقبل النمو في ظل التقلبات، ومستقبل ريادة الأعمال للمرأة، والإصلاحات الهيكلية والاستثمار المباشر، وفرصة العملات الرقمية، والعامل البشري والابتكار التقني”.

وتأسس مؤتمر وجوائز كبار الرؤساء التنفيذيين، من قبل “ميديا كويست” في دبي، وهذا هو العام الـخامس الذي يقام فيه هذا المؤتمر، الذي عكس على مدى العشر سنوات الماضية رؤية وتطلعات الرواد من الرؤساء التنفيذيين من المنطقة وخارجها.