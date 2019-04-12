تعليم الرياض يحقق مراكز متقدمة في مسابقة الأمير نايف

الرياض- البلاد

حقق طلاب تعليم الرياض مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله لحفظ الحديث النبوي في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة بالمدينة المنورة .

وجرى تتويج الفائزين من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال الحفل التكريمي للجائزة .

وحصل طلاب الرياض على مراكز متقدمة في فروع المسابقة الثلاثة, حيث فاز الطالب إيهاب السعيد إبراهيم من ثانوية العناية الأهلية بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية, فيما حقق الطالب أسامة بن محمد السعيد من متوسط الإمام فيصل بن تركي المركز الثاني على مستوى المرحلة المتوسطة, ونال الطالب عبدالرحمن بن وليد إبراهيم من ابتدائية المنتقى الأهلية المركز الثالث على مستوى المرحلة الابتدائية.

وفي فرع الطالبات تبوأت الطالبة آسية بنت صباح الدين سلماني من ثانوية تحفيظ القرآن بالدرعية المركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية فيما نالت الطالبة فاطمة الزهراء إحسان نوري نبهان في المرحلة المتوسطة المركز الثالث وجاءت الطالبة رهى بنت خالد الرشود من ابتدائية ٢٧ لتحفيظ القرآن في المركز الخامس على مستوى المرحلة الابتدائية .

و بارك المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي للطلاب والطالبات الفائزين مقدما التهنئة لمعلميهم ومعلماتهم وأولياء الأمور على هذا الإنجاز .

وقدم رئيس لجنة مسابقات القرآن والسنة بالإدارة الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الخميس التهنئة لمدير عام تعليم الرياض على الإنجاز كما قدمت نائبة رئيس لجنة المسابقات بالإدارة الأستاذة ماجدة العصلاني شكرها للمدير العام على اهتمامه وعنايته ولمساعدة المدير العام الأستاذة ريم الراشد على عنايتها بالمسابقة مهنئة الطالبات وأسرهن بهذا الفوز .