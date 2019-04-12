الشؤون الإسلامية: لا صحة لمنع نقل الآذان والصلوات عبر مكبرات الصوت

جدة: البلاد

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبدالعزيز العسكر، صحة ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول منع الوزارة لنقل الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية.

وأوضح المتحدث أن الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع خلال رمضان المبارك فقط، وفقاً للتعميم المعمول به منذ سنوات، والذي يتجدد كل عام.

وبين العسكر أن الضوابط المحددة هي، أن لا تزيد على أربعة مكبرات خارجية، وتحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظراً لقرب المساجد بعضها من بعض منعاً للإزعاج ولتداخل الأصوات مما يشوش على المصلين في المساجد الأخرى، وأن المنع من استعمال مكبرات الصوت الخارجية خاص فقط في صلاة التراويح والقيام في مساجد الفروض، واقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه.