الجهني يشارك في مؤتمر رسالة الإسلام بباكستان

العلاقات العامة والإعلام – البلاد

يشارك إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني في مؤتمر رسالة الإسلام الذي تنظمه جمعية مجلس علماء باكستان تحت عنوان: “واجب الدفاع عن الحرمين الشريفين” بمشاركة قيادات إسلامية وعلماء ودعاة من أكثر من 10 دول إسلامية, كما سيلقي فضيلته خطبة الجمعة اليوم في جامع الملك فيصل في إسلام آباد.

ويشمل برنامج الزيارة لقاء فخامة رئيس الحكومة الباكستانية مران أحمد خان نيازي, وقائد الجيش، ورئيس البرلمان الباكستاني, إضافةً إلى إلقاء عدد من الدروس والكلمات الدعوية والمحاضرات في عدد من المساجد في مدينتي إسلام آباد، ولاهور.

وتأتي هذه الزيارة ضمن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على التواصل مع الجاليات الإسلامية في بلدان العالم، وسعيها لتأكيد منهج المملكة العربية السعودية وعلمائها في نشر الوسطية والاعتدال،

والتعايش مع الشعوب والمجتمعات، وبما يؤكد ريادة المملكة للعمل الإسلامي، وما تقدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين, حيث تحظى هذه الزيارة بإشادة واهتمام من أطياف الشعب الباكستاني، وعلى المستوى الرسمي؛ لما لأئمة الحرمين الشريفين من مكانة في قلوب المسلمين في دول العالم.

يشار إلى أن الزيارة تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمتابعة وإشراف معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.