اعتماد 7 برامج ماجستير جديدة بجامعة بيشة

أبها : واس

اعتمدت جامعة بيشة 7 برامج جديدة في مرحلة الماجستير بكليات التربية والهندسة والحاسبات وإدارة الأعمال.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور صالح بن محمد الشمراني أن البرامج تتضمن ماجستير الارشاد النفسي وماجستير القيادة التربوية بكلية التربية، وماجستير الهندسة المالية وماجستير إدارة مشروعات بكلية الأعمال، وماجستير الطاقة المتجددة وماجستير الإدارة الهندسية بكلية الهندسة، وماجستير الأمن السيبراني بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات.

وأبان الدكتور الشمراني في ورشة عمل قدمها أمس ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي الثامن الذي تنظمه وزارة التعليم بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات ، أن البحوث العلمية المحكمة والمصنفة المنشورة باسم الجامعة بلغت 105 بحوث في عام 2018م مقابل 32 بحثاً في عام 2017م.

وقال إن عمادة البحث العلمي اطلقت 4 برامج لتحفيز الجهود البحثية تضمنت برنامج “ريادة” وبرنامج دعم الترجمة والنشر العلمي وبرنامج دعم أبحاث طلاب الدراسات العليا وبرنامج انشاء الفرق البحثية.

من جهته قدم عميد التطوير والجودة بالجامعة الدكتور سعد بن مبارك الرمثي ورشة عمل بعنوان”تطوير إجراءات الجامعة” ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي. أكد فيها أن المشروع يعد أحد مشاريع المبادرة الاستراتيجية “تحسين العمليات” التي تهدف لتحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث الذي ينص على “تطوير العمل المؤسسي الجاذب والمحفز”.

وتناولت الورشة أهمية المشروع والقيمة النوعية التي سوف تحققها ضمن مبادرة تحسين العمليات، من خلال العديد من العمليات والشراكات كان من أبرزها الشراكة مع معهد الإدارة العامة.

كما استعرضت الورشة المراحل والخطوات والنتائج التي أفرزها المشروع وآلية ربطها بمبادرات الخطة الاستراتيجية وآليات التعاون مع معهد الإدارة العامة.