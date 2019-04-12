أمير نجران بالنيابة يستعرض تعزيز دور الأفواج

نجران – واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة بالدور الذي تقوم به قيادة الأفواج في المنطقة وفق التوجيهات السديدة من ولاة الأمر – حفظهم الله -وبمتابعة مباشرة من سمو وزير الداخلية ، للذود عن أمن الوطن وسلامته، متسلحين بالإيمان والإخلاص للدين ثم المليك والوطن.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة أمس وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني, والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور قيادة الأفواج في منطقة نجران وجاهزيتها العالية للقيام بالأعمال المناطة بها بكل إتقان.

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران بالنيابة، في مكتبه بالإمارة أمس أمير الفوج الـ 38 للحرس الوطني بنجران راكان بن سعود الأيداء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بعمل ومهام الفوج في منطقة نجران.